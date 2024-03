Oracle Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Stimmung der Marktteilnehmer gegenüber Oracle in den letzten Tagen überwiegend negativ war. Es gab mehr negative als positive Tage. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse wird Oracle daher als "Neutral" eingestuft. Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit positiv war. Die Häufung der Kaufsignale führt zu einer positiven Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Oracle von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung für die Anlegerstimmung.

Analysten bewerten die Aktie von Oracle langfristig als "Gut". Von insgesamt 18 Analystenmeinungen waren 2 positiv, 2 neutral und keine negativ. Allerdings zeigen jüngere Berichte eine durchschnittliche "Neutral"-Bewertung (0 positiv, 1 neutral, 0 negativ) für das Oracle-Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 120,25 USD, was einer Erwartung von -6,92 Prozent entspricht. Auf Grundlage aller Analystenschätzungen wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt Oracle mit einer Rendite von 25,52 Prozent deutlich darunter. Die "Software"-Branche hingegen verzeichnete eine mittlere Rendite von 908,4 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Oracle mit 882,88 Prozent ebenfalls dahinter liegt. Diese Entwicklung führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Oracle mit 1,54 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2 Prozent in der "Software"-Branche. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als neutrales Investment betrachtet und von der Redaktion mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.