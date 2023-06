Oracle-Aktie: Prognosen für die Quartalsergebnisse am 11.09.2023

Weitere Suchergebnisse zu "Oracle":

In nur 74 Tagen wird das in Austin, USA ansässige Unternehmen Oracle seine Quartalszahlen für das erste Quartal bekanntgeben. Was können Aktionäre hinsichtlich Umsatz und Gewinn erwarten? Und wie sieht die Entwicklung der Oracle-Aktie im Vergleich zum Vorjahr aus?

Die Spannung steigt: In gerade einmal 74 Tagen präsentiert die Oracle-Aktie – aktuell mit einer Marktkapitalisierung von beachtlichen 295,32 Milliarden Euro – vor Handelsbeginn ihre neuesten Quartalsziffern. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf diese Ergebnisse, da laut Datenanalyse momentan ein leichter Anstieg des Umsatzes gegenüber dem Vorquartal prognostiziert wird.

Erinnerungswert: Im ersten Quartal des Jahres 2022 erzielte Oracle einen Umsatz von soliden 10,50 Milliarden Euro; jetzt rechnet man jedoch mit einem signifikanten Umsatzanstieg...