Oracle Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Der Technologiekonzern Oracle schüttet auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1,54 % aus, was 0,63 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 2,17 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Oracle zeigt in den sozialen Medien vorwiegend negative Meinungen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings wurden auch einige positive Signale abgegeben, was zu einer Gesamtbewertung auf dieser Ebene als "Neutral" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Oracle um 551 Prozent niedriger. Dennoch übertrifft Oracle mit einer Rendite von 30,8 Prozent die durchschnittliche Rendite der "Software"-Branche um 31,83 Prozent und wird daher in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) für Oracle sowohl auf 7 Tagen (Wert von 41,69) als auch auf 25 Tagen (Wert von 31) eine Einstufung als "Neutral" erhält. Insgesamt erhält Oracle daher auch im RSI eine Einstufung als "Neutral".