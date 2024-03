Oracle Aktie: Nächster Hammer kommt!

Die Stimmung unter Anlegern in Bezug auf Oracle ist insgesamt sehr positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führte. Eine Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 8 positive und 1 negatives Signal, was zu einer "Gut"-Empfehlung führte.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass Oracle derzeit überverkauft ist, was kurzfristig zu Kursrücksetzern führen könnte. Der RSI auf 7-Tage-Basis wurde mit 28,05 Punkten bewertet, was als "Gut" eingestuft wurde. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 32,8, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Langfristig wird die Aktie von Oracle von Analysten als "Gut" eingestuft. Von 18 Analysten bewerteten 2 die Aktie als "Gut", 2 als "Neutral" und keiner als "Schlecht". Die durchschnittliche Empfehlung der Analysten liegt bei "Gut", mit einem prognostizierten Kursziel von 131,5 USD, was einer neutralen Einschätzung entspricht.

Die Dividendenrendite von Oracle liegt bei 1,54 Prozent, nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2 Prozent. Daher wird die Aktie als neutrales Investment betrachtet und erhält eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.