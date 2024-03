Oracle Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Die Anlegerstimmung gegenüber Oracle war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Insgesamt gab es acht positive Tage und vier negative Tage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt.

Unsere Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit jedoch mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit der Signale in Richtung "Schlecht" zeigte. Aufgrund der Häufung der Verkaufsignale erhält Oracle in Bezug auf die Anlegerstimmung insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild zu Oracle gab, weshalb wir die Aktie in diesem Bereich neutral bewerten. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat jedoch zugenommen, was zu einer positiven Bewertung auf dieser Stufe führt.

Von den 8 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate zu Oracle waren 6 positiv, 2 neutral und keine negativ, was im Durchschnitt zu einer positiven Bewertung des Wertpapiers führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf den abgegebenen Kurszielen könnte die Aktie um -2,76 Prozent fallen, was zu einer neutralen Empfehlung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Oracle liegt derzeit bei 13,45, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche eine Unterbewertung des Titels bedeutet und zu einer positiven Einordnung basierend auf dem KGV führt. Das durchschnittliche KGV in der Softwarebranche liegt momentan bei 55.

Insgesamt erhält Oracle aufgrund der Anlegerstimmung, der Kommunikationsfrequenz, der Analysteneinschätzungen und der fundamentalen Bewertung positive Ratings, was ein positives Bild für das Unternehmen zeichnet.