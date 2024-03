Oracle Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Die Aktie von Oracle wird von Analysten als unterbewertet angesehen, mit einem potenziellen Kursziel von 114,49 EUR, was einem Abwärtspotenzial von -3,27% entspricht.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 25.03.2024 verzeichnete Oracle eine Kurssteigerung von +0,20%. In den letzten fünf Handelstagen und einer vollständigen Handelswoche belief sich die Gesamtperformance jedoch auf -0,89%. Der Markt zeigt sich daher derzeit relativ neutral.

Analysteneinschätzungen

Die Bankanalysten sind sich einig, dass das mittelfristige Kursziel für Oracle bei 114,49 EUR liegt. Dies würde derzeit ein Kursrisiko von -3,27% für Investoren bedeuten. Jedoch herrscht keine einheitliche Meinung unter den Analysten, da nicht alle die aktuelle neutrale Trendentwicklung berücksichtigen.

Konkret empfehlen 15 Analysten den Kauf der Aktie, während 4 weitere Analysten optimistisch sind und Oracle als “Kauf” einstufen. 15 Experten halten eine neutrale Position und raten zum “Halten”, während 1 Experte sogar zum sofortigen Verkauf rät.

Guru-Rating

Das Guru-Rating von Oracle bleibt stabil bei 3,91. Dies deutet darauf hin, dass trotz der aktuellen neutralen Marktentwicklung weiterhin Potenzial in der Aktie gesehen wird. Insgesamt sind also 54,29% der Analysten weiterhin optimistisch in Bezug auf die Zukunft von Oracle.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild der Analysteneinschätzungen, wobei die allgemeine Tendenz trotz neutraler Marktentwicklung optimistisch bleibt.

