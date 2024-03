Oracle Aktie: Keine Panik!

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Eine starke Diskussion über Oracle führte zu einer positiven Veränderung der Stimmung, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 und 50 Handelstage liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Analysten bewerten die Oracle-Aktie positiv, obwohl die durchschnittliche Kursprognose der Analysten ein Abwärtspotential von -6,83 Prozent anzeigt. Dies führt zu einer neutralen Gesamtbewertung.

In Bezug auf die Dividendenpolitik erhält Oracle eine neutrale Bewertung aufgrund einer negativen Differenz zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen in der Branche "Software".

Insgesamt ergibt sich also laut der verschiedenen Analysen eine neutrale Einschätzung für die Oracle-Aktie.