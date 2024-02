Qrons Aktie: Alles völlig egal!

Bei Qrons gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes. Weder besonders positive noch negative Themen wurden in den sozialen Medien registriert, weshalb das Stimmungsbild als "neutral" bewertet wird. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Anzahl der Beiträge gab es keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "neutral"-Bewertung vergeben wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Qrons-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,34 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 0,21 USD weicht davon um -38,24 Prozent ab, was charttechnisch als "schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem letzten Schlusskurs von 0,23 USD unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Qrons-Aktie daher in der einfachen Charttechnik ein "schlecht"-Rating.

Die Analyse von sozialen Plattformen zeigt, dass die Stimmung bezüglich Qrons neutral war. Auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren vorwiegend neutral. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls mit "neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Qrons weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Somit wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine "neutral"-Einstufung für Qrons hinsichtlich der Stimmung und des technischen Status.