Oracle Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Die Stimmung unter den Marktteilnehmern in Bezug auf Oracle war in den letzten Tagen grundsätzlich positiv. Laut einer Stimmungsanalyse gab es insgesamt acht positive und vier negative Tage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Allerdings haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere Verkaufssignale berechnet, was zu einer negativen Bewertung in diesem Kriterium führt. Insgesamt erhält Oracle daher ein "Gut"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Die Analyse von Sentiment und Buzz in den sozialen Medien ergab, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Oracle gab. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat jedoch zugenommen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung in diesem Bereich führt.

In fundamentalen Aspekten betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Oracle derzeit bei 13, was darauf hinweist, dass die Aktie unterbewertet ist im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 55. Basierend auf dem KGV wird Oracle daher als "Gut" eingestuft.

Von den insgesamt 8 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Oracle-Aktie sind 6 als "Gut", 2 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft worden. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 107,88 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -2,76 Prozent fallen könnte. Insgesamt erhält Oracle somit auch von den Analysten ein "Gut"-Rating.