Oracle Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses verwendet. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25) berechnet und normalisiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100. Für Oracle liegt der RSI bei 61,63, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 63,48, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird Oracle daher mit einem Rating "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Software"-Branche hat Oracle in den letzten 12 Monaten eine Performance von 19,41 Prozent erzielt. Im Branchenvergleich bedeutet dies eine Outperformance von +9,53 Prozent. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor hat Oracle mit einer Rendite von 11,17 Prozent über dem Durchschnittswert abgeschnitten. Daher erhält Oracle in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Von insgesamt 9 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Oracle-Aktie sind 6 Einstufungen "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies ergibt im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 107,88 USD, was eine potenzielle Steigerung um 3,81 Prozent vom aktuellen Schlusskurs (103,92 USD) bedeutet. Die daraus resultierende Empfehlung ist "Neutral". Insgesamt erhält Oracle also ein "Gut"-Rating von den Analysten.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Oracle liegt derzeit bei 13,45, was 77 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 59. Aufgrund dieser Unterbewertung wird Oracle auf Grundlage des KGV ebenfalls mit einem "Gut"-Rating eingestuft.