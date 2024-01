Oracle Aktie: Es wird konkret!

Die technische Analyse der Oracle-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 109,72 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 114,64 USD steht. Der Abstand zum GD200 beträgt +4,48 Prozent, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. In Bezug auf den GD50 der letzten 50 Tage liegt der Kurs bei 109,67 USD, was einem Abstand von +4,53 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz rund um Oracle lassen auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität schließen, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Allerdings zeigt die positive Rate der Stimmungsänderung eine Einschätzung als "Gut". Insgesamt ergibt sich für Oracle in diesem Punkt daher die Einstufung: "Gut".

In der fundamentalen Analyse wird die Oracle-Aktie als unterbewertet betrachtet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 13,45 insgesamt 76 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Software", der bei 56,15 liegt. Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Oracle-Aktie mit einer Rendite von 30,8 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" um mehr als 23 Prozent darüber liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Software"-Branche von 4,87 Prozent liegt Oracle mit 25,93 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.