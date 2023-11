Oracle Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Weitere Suchergebnisse zu "Oracle":

Für die Aktie Oracle aus dem Segment "Systemsoftware" wird an der heimatlichen Börse New York am 01.11.2023, 12:00 Uhr, ein Kurs von 103.13 USD geführt.

Unsere Analysten haben Oracle nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Analysteneinschätzung: Für Oracle liegen aus den letzten zwölf Monaten 8 Buy, 6 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Oracle vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 101,77 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (103,4 USD) könnte die Aktie damit um -1,58 Prozent fallen, dies entspricht einer "Hold"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Oracle-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

2. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Oracle derzeit ein "Hold". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 103,48 USD, womit der Kurs der Aktie (103,4 USD) um -0,08 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Hold". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 111,19 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -7,01 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Sell"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Hold".

3. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Oracle haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine starke Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Buy" zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Positiven auf. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Buy".