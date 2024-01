Oracle Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Oracle war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. An 12 Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen drehten sich die Gespräche der Anleger verstärkt um positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Oracle. Aus diesem Grund bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Statistische Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben. Es gab konkret 3 "Schlecht"-Signale (bei 2 "Gut"-Signalen) auf Basis der Kommunikation, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Oracle derzeit einen Wert von 1,54 Prozent, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 2,2 Prozent liegt. Die Redaktion sieht aufgrund der geringen Differenz zum Durchschnitt von 0,66 Prozent die Aktie als "Neutral" eingestuft. Es ist wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Der Relative Strength-Index (RSI) bewertet die Aktie von Oracle als neutral. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Oracle-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 2,66, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 34,68, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators ist daher "Gut".

Die Veränderungen bei der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie zu. Bei Oracle gab es in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes, weshalb die Aktie mit "Schlecht" bewertet wird. Hingegen wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Oracle auf dieser Stufe daher ein "Schlecht"-Rating.