Oracle Aktie: Eine klare Abfuhr!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator zur Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Oracle diskutiert, wobei hauptsächlich positive Meinungen geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Oracle beschäftigt, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Analytische Studien haben jedoch auch einige "Schlecht"-Signale aufgezeigt, insgesamt ergibt sich daher in dieser Hinsicht ein "Schlecht" Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Oracle-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7-Wert beträgt 87,45, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 65,65 eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Mit einer Dividendenrendite von 1,46 Prozent liegt Oracle nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2 Prozent in der Branche "Software". Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung als Investment.

Im Branchenvergleich hat Oracle in den letzten 12 Monaten eine Performance von 31,8 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um 10,44 Prozent gestiegen sind, was bedeutet, dass Oracle um 21,36 Prozent besser abschnitt. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor übertraf Oracle mit einer Rendite von 9,11 Prozent den Durchschnittswert um 22,69 Prozent. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.