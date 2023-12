Oracle Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Weitere Suchergebnisse zu "Oracle":

Der Relative Strength Index, bekannt als RSI, gibt an, wie sich Aktienkurse in den letzten 7 Tagen entwickelt haben, indem die Anzahl der Aufwärtsbewegungen ins Verhältnis gesetzt wird. Der RSI der Oracle liegt aktuell bei 78,69, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 65 und zeigt somit eine neutrale Situation an, was zu einer "Neutral" Einstufung führt.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht" Einstufung führt. Die analytische Auswertung zeigt sowohl positive als auch negative Signale, was zu einer "Neutral" Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht" Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Die Dividendenrendite der Oracle beträgt 1,46 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,31 Prozent liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich bei Oracle eine positive Veränderung in den letzten Wochen, was zu einer "Gut" Bewertung führt. Die Anzahl der Beiträge über das Unternehmen war ebenfalls höher, was ebenfalls mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammenfassend erhält Oracle daher für diese Kriterien eine "Gut" Einstufung.