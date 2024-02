Oracle Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Der Aktienkurs von Oracle hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 30,8 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um -0,09 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Oracle im Branchenvergleich eine Outperformance von +30,89 Prozent aufweist. Darüber hinaus hatte der "Informationstechnologie"-Sektor im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von 4,67 Prozent, wobei Oracle um 26,12 Prozent über diesem Durchschnitt lag. Aufgrund dieser starken Performance in beiden Bereichen wird Oracle in dieser Kategorie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Was die Analystenmeinungen betrifft, so haben Analysten in den letzten 12 Monaten Oracle 6 mal die Einschätzung "Gut", 2 mal "Neutral" und kein einziges Mal "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Oracle. Die Analysten betrachten jedoch den aktuellen Kurs von 111,7 USD und erwarten eine Entwicklung von -3,42 Prozent, was ein mittleres Kursziel von 107,88 USD ergibt. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Oracle derzeit eine Dividendenrendite von 1,54 Prozent auf, was etwas unter dem Branchendurchschnitt (2,17%) liegt. Im Vergleich zu vergleichbaren Werten aus der "Software"-Branche erhält die Oracle-Aktie daher in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Oracle-Aktie zeigt einen Wert von 41,13 für den RSI7 (sieben Tage) und 38,26 für den RSI25 (25 Tage), was jeweils zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.