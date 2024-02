Oracle Aktie: Da kann man nur noch staunen

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Oracle als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Oracle-Aktie beträgt 64,73, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25-Wert liegt bei 30,85, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Ranking auf Basis des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über Oracle gemessen. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 13,45 Euro, was bedeutet, dass die Börse 13,45 Euro für jeden Euro Gewinn von Oracle zahlt. Dieser Wert liegt 77 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 57 Euro, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Oracle-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 31,18 Prozent erzielt, was jedoch 543,9 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" beträgt -3,5 Prozent, und Oracle liegt aktuell 34,69 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.