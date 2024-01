Oracle Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Weitere Suchergebnisse zu "Oracle":

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Oracle mit 13 bewertet, was bedeutet, dass die Börse 13,45 Euro für jeden Euro Gewinn von Oracle zahlt. Im Vergleich zur Branche liegt dieser Wert 77 Prozent niedriger als der Durchschnittswert von 58. Daher wird der Titel als unterbewertet betrachtet und auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung wird die Aktie von Oracle langfristig von Analysten als "Gut" eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten bewerten 6 die Aktie als gut, 3 als neutral und keiner als schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 107,88 USD, was einer Erwartung von 5,01 Prozent entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Oracle derzeit bei 102,73 USD liegt, was -5,94 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". In Bezug auf die vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -5,35 Prozent liegt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen diskutiert wurden. Insgesamt wird die Anlegerstimmung auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft, wobei 7 konkrete Schlecht-Signale herausgefiltert wurden, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Daher ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.