Oracle Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Ein RSI von 57,4 Punkten für die letzten 7 Tage deutet darauf hin, dass die Oracle-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis von 63,4 bestätigt diese Einschätzung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Oracle-Aktie ein Durchschnitt von 108,2 USD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs von 105,43 USD liegt etwa 2,56 Prozent darunter, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum 50-Tage-Durchschnitt (109,32 USD) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von 3,56 Prozent nahe dem gleitenden Durchschnitt, was erneut zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Oracle nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt (1,46 % gegenüber 2,25 %). Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".

Die Stimmung der Anleger gegenüber Oracle wurde sowohl auf sozialen Plattformen als auch durch die Betrachtung von Handelssignalen analysiert. Die Kommentare und Befunde auf sozialen Medien waren neutral, jedoch wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen aufgegriffen, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Im Hinblick auf die Handelssignale ergibt sich jedoch eine "Schlecht" Bewertung, was zu dem Befund führt, dass Oracle hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.