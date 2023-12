OraSure Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die Aktie von Orasure bietet aktuell eine Dividendenrendite in Höhe von 0 % im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör. Dies bedeutet, dass Anleger einen geringeren Ertrag in Höhe von 88,66 Prozentpunkten erzielen können. Somit fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus, was zu einer Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Orasure wurde zuletzt intensiv diskutiert, aber weder positive noch negative Meinungen wurden veröffentlicht. Auch in den vergangenen Tagen gab es keine starken positiven oder negativen Themen rund um Orasure, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse erhält Orasure sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis ein "Gut"-Rating. Der aktuelle Schlusskurs liegt deutlich über dem 200-Tages-Durchschnitt und auch über dem 50-Tage-Durchschnitt, was auf einen positiven Trend hindeutet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Orasure-Aktie zeigt eine gute Dynamik mit einem RSI von 20,67 für einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI25 beläuft sich auf 30,75, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating "Gut" für die Aktie von Orasure.