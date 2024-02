OraSure Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

Der Aktienkurs von Orasure verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 33,99 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche eine Outperformance von +31,13 Prozent darstellt. Auch im Sektor "Gesundheitspflege" übertrifft Orasure mit einer Rendite von 40,15 Prozent den Durchschnittswert um 40,15 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten spielt auch die Stimmung der Anleger eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Laut Analysten waren die Kommentare über Orasure auf sozialen Plattformen überwiegend positiv, und in den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen aufgegriffen. Aus diesem Grund wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Orasure eine Dividendenrendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör einen geringeren Ertrag von 91,45 Prozentpunkten bedeutet. Aufgrund dieser niedrigeren Dividenden erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens die Bewertung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) für Orasure liegt bei 67,02, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine Situation, die als "Neutral" betrachtet wird, mit einem Wert von 68. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.