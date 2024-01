OraSure Aktie: Jetzt geht’s rund!

Der Aktienkurs von Orasure verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 41,95 Prozent, was einem deutlichen Anstieg entspricht. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Gesundheitspflege" liegt die Rendite von Orasure um 21,7 Prozent über dem Durchschnitt von 20,25 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt 36,07 Prozent, was Orasure um 5,89 Prozent übertrifft. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Performance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Orasure bei 6,13 USD liegt. Dies entspricht einem Kursabstand von +31,16 Prozent, da der Aktienkurs bei 8,04 USD notiert. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 7,22 USD, was einen Abstand von +11,36 Prozent darstellt. Basierend auf diesen Werten erhält die Aktie in der technischen Analyse insgesamt die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Orasure liegt bei 62,24, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 41, was ebenfalls als Anzeichen für eine neutrale Situation betrachtet wird. Insgesamt wird die Bewertung für diese Kategorie daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Orasure im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" mit einer Dividendenrendite von 0 % eine niedrigere Ausschüttung auf. Die Differenz von 89,56 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividende.

Insgesamt zeigt sich, dass die Orasure-Aktie in verschiedenen Bereichen unterschiedlich bewertet wird, wobei die Performance im Vergleich zur Branche "Gesundheitspflege" positiv hervorsticht.