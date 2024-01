Optiva Aktie: Nach so langer Zeit …

Die Analyse von Sentiment und Buzz ergibt, dass die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Optiva-Aktie im vergangenen Monat neutral war. Ebenso war die Diskussionsintensität über das Unternehmen durchschnittlich, was zu einem neutralen Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Optiva-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 8,27 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 3,01 CAD deutlich darunter liegt. Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie daher als "schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einem schlechten Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Optiva-Aktie kurzfristig überverkauft ist, was zu einer guten Bewertung führt. Auf einer etwas längerfristigen Basis ist die Aktie jedoch neutral bewertet.

Die Analyse der Stimmung in den sozialen Medien ergibt überwiegend positive Kommentare und Themen rund um Optiva in den letzten ein bis zwei Tagen, was zu einer guten Einstufung in Bezug auf die Stimmung führt.

Insgesamt ergibt die Analyse ein gemischtes Bild, da die Stimmung als gut eingestuft wird, während die technische Analyse zu einem schlechten Rating führt.