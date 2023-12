Optiva Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Optiva ist derzeit überwiegend positiv, wie aus den Diskussionen in Foren und sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt guten Einschätzung führt.

Die Analyse der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Anlegerstimmung gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb unverändert, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In technischer Hinsicht sieht es für die Optiva-Aktie kurz- und langfristig schlecht aus. Der aktuelle Kurs liegt 48,28 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, und sogar 73,59 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt eine neutrale Einschätzung für den Zeitraum von 7 Tagen, aber eine schlechte Einschätzung für den Zeitraum von 25 Tagen.

Insgesamt lässt die technische Analyse somit auf eine schlechte Entwicklung der Optiva-Aktie schließen.