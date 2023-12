Optiscan Imaging Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Weitere Suchergebnisse zu "China Foods":

Die Stimmung und das Interesse an Aktien können wichtige Indikatoren für Investoren sein. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle.

In Bezug auf Optiscan Imaging zeigt die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum eine mittlere Aktivität. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Stimmungslage. Die Rate der Stimmungsänderung für Optiscan Imaging blieb gering, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Optiscan Imaging bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Optiscan Imaging mit 0,083 AUD derzeit -7,78 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Optiscan Imaging-Aktie beträgt 44, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 62,22, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Optiscan Imaging wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält Optiscan Imaging auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.