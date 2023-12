Optinose Aktie: So nicht zu erwarten!

In den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen signifikante Veränderungen bezüglich der Stimmung und der Kommunikationsfrequenz über die Aktie von Optinose. Die Stimmungslage hat sich aufgehellt, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Optinose daher ein "Gut"-Rating auf dieser Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Optinose-Aktie zeigt einen Wert von 60, was zu einer neutralen Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI führen zu einer neutralen Einstufung der Aktie.

Beim Vergleich des Aktienkurses von Optinose mit anderen Unternehmen aus dem Bereich "Gesundheitspflege" ergibt sich eine Unterperformance von 47,98 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt. Im Bereich "Arzneimittel" liegt die Aktie sogar um 54,98 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Optinose beträgt aktuell 0, was zu einer negativen Differenz von -2,49 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik wird die Aktie ebenfalls mit "Schlecht" bewertet.