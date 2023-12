Optimus Aktie: Was kann da noch kommen?

Der Relative Strength Index (RSI) gilt als ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktienkursen. Der RSI bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" eingestuft, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Der RSI der Optimus liegt bei 79,89, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 24,13 und wird daher als Indikator für eine "Gut"-Einschätzung betrachtet. Insgesamt ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Bei einer Betrachtung aus charttechnischer Sicht ist die Optimus derzeit +29,44 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt die Aktie mit einer Distanz zum GD200 von +95 Prozent ebenfalls im "Gut"-Bereich.

Das Stimmungsbild und der Buzz rund um die Aktie wurden ebenfalls analysiert. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktivität und die Stimmungsänderung für Optimus weisen jedoch auf eine "Neutral"-Bewertung hin.

Auch die Betrachtung der Stimmung und Kommentare auf sozialen Plattformen ergibt eine neutrale Einschätzung für die Aktie von Optimus. Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die Stimmung rund um die Aktie als "Neutral" einzustufen ist.