OptimumBank Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Die Optimumbank AG wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,75 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 15,57 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien erhält.

In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) zeigt die Optimumbank ein Niveau von 22,03, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 20,65 und deutet ebenfalls auf eine positive Einschätzung hin.

Die Dividendenpolitik der Optimumbank wird von Analysten als "Schlecht" bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 0 liegt, was eine negative Differenz von -138,66 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt darstellt.

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete die Optimumbank eine Performance von -4,34 Prozent, was eine Underperformance von -5,8 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Sektorvergleich lag die Rendite der Optimumbank 16,09 Prozent unter dem Durchschnittswert des "Finanzen"-Sektors. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Optimumbank in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.