OptimumBank Aktie: Ruhig bleiben!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Optimumbank-Aktie beträgt derzeit 4,7, was 97 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken) von 134 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie der Optimumbank derzeit unterbewertet ist. Aus diesem Grund erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist die Optimumbank-Aktie derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 138,97 Prozent. Dies führt zu einer negativen Differenz von -138 im Vergleich zu ähnlichen Werten aus der "Handelsbanken"-Branche. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Optimumbank-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der RSI-Wert der Optimumbank-Aktie beträgt derzeit 69,09, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 39, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daraus für die RSI eine Einstufung von "Neutral".

Die trendfolgende Indikatoren zeigen, dass die Optimumbank-Aktie auf längerfristiger Basis eine "Gut"-Bewertung erhält, basierend auf dem 200-Tage-Durchschnitt. Der letzte Schlusskurs liegt deutlich darüber. Auf kurzfristigerer Analysebasis, basierend auf dem 50-Tage-Durchschnitt, ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt. Insgesamt wird die Optimumbank-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.