OptimumBank Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Der Aktienkurs von Optimumbank hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 28,83 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Finanzsektor 16,93 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt 3,63 Prozent, was bedeutet, dass Optimumbank aktuell 25,2 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich sagen, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist und eine mittlere Diskussionsintensität verzeichnet. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung hat in letzter Zeit kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht" für Optimumbank.

Der Relative Strength Index (RSI) der Optimumbank-Aktie der letzten 7 Tage hat einen Wert von 48, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 44,2, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Optimumbank.

In Bezug auf die Dividende weist Optimumbank derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 138,48 %. Mit einer Differenz von lediglich 138,48 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.