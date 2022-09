Optimismus über nachlassende Inflation trägt zu anhaltender Stärke an der Wall Street bei

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Aktienmärkte haben am Montag ihre Erholungsrallye der vergangenen Woche fortgesetzt und sind im Handelsverlauf kräftig gestiegen. Mit dem anhaltenden Aufwärtstrend schlossen die wichtigsten Indizes zum vierten Mal in Folge im Plus. Die wichtigsten Indizes beendeten den Tag deutlich im Plus. Der Dow kletterte um 229,63 Punkte oder 0,7 Prozent auf 32.381,34, der Nasdaq stieg um 154,10… Hier weiterlesen