Optimiertes CRH Aktien: Unterbewertet mit Kursziel von 4,95 Tsd. EUR

Am gestrigen Handelstag verzeichnete CRH einen Rückgang von -1,09%. Insgesamt konnte die Aktie in den letzten fünf Tagen jedoch ein Plus von +0,56% erzielen und der Markt zeigt sich aktuell relativ neutral.

Laut Bankanalysten hat die CRH-Aktie ein mittelfristiges Kursziel von 4,95 Tsd. EUR. Sollte sich diese Prognose bewahrheiten, hätte das Unternehmen ein enormes Potenzial mit einem Anstieg um +10,14 Tsd.% gegenüber dem aktuellen Kursniveau.

Aktuell empfehlen 16 Analysten die Aktie zu kaufen oder zumindest zu halten. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,29.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Aktien des Unternehmens werden als stark kaufenswert angesehen und haben aufgrund ihrer Unterbewertung großes Aufwärtspotenzial.