Optimi Health Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Optimi Health bei 0,32 CAD liegt und damit um +45,45 Prozent über dem GD200 (0,22 CAD) liegt. Dies wird als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 0,28 CAD, was einem Abstand von +14,29 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Gut"-Signal gilt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs von Optimi Health als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Optimi Health besonders positiv diskutiert, an 11 Tagen überwogen positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen dominierten überwiegend positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält Optimi Health insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength-Index stuft die Aktie von Optimi Health als Neutral-Titel ein. Der RSI7 liegt bei 65, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie der RSI25 bei 66,13, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigen wesentliche Veränderungen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Optimi Health in den sozialen Medien in den vergangenen vier Wochen. Daher wird die Aktie mit einem "Schlecht" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Optimi Health auf dieser Stufe daher ein "Schlecht"-Rating.