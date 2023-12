Optimi Health Aktie: Da kann man nur noch staunen

Die Optimi Health Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 liegt bei 0,2 CAD, während der Aktienkurs bei 0,18 CAD liegt, was einer Abweichung von -10 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 0,17 CAD, was einer Abweichung von +5,88 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral".

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung für Optimi Health in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Auch die Anlegerstimmung, die neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch die weichen Faktoren wie die Stimmung berücksichtigt, wird als neutral eingestuft. Die Analyse auf sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare neutral waren und die Themen rund um Optimi Health ebenfalls überwiegend neutral waren.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Optimi Health zeigt einen Wert von 25, was einer Einstufung als "Gut" entspricht. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen liegt bei 46,15 und wird daher als "Neutral" eingestuft, was zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" führt.