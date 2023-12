Optima Automobile Holding Aktie: Der weitere Knall!

Weitere Suchergebnisse zu "Elringklinger":

Die Optima Automobile-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,84 HKD erzielt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,61 HKD, was einem Unterschied von -27,38 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,67 HKD liegt mit einem letzten Schlusskurs von unter dem gleitenden Durchschnitt (-8,96 Prozent), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Optima Automobile-Aktie also eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 71, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 55,1, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Bewertung nach RSI-Analyse.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien wurde eine mittlere Aktivität festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum ebenfalls unverändert. Das langfristige Stimmungsbild wird daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.