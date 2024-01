Optical Cable Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Der Relative Strength Index (RSI) der Optical Cable liegt bei 45,45, was auf eine neutrale Situation hinweist. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 44 eine neutrale Situation an. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "neutral" eingestuft.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzzes rund um die Aktie von Optical Cable fällt auf, dass die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen über einen längeren Zeitraum unterdurchschnittlich ist. Auch die Rate der Stimmungsänderung veränderte sich kaum. Daher wird die Aktie langfristig als "schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Optical Cable derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls eine "schlecht"-Bewertung.

Auch die Meinungen und Stimmungen von Anlegern auf sozialen Medien deuten auf eine negative Einschätzung des Unternehmens hin. In den Kommentaren der letzten Wochen überwiegen die negativen Meinungen, und auch die angesprochenen Themen waren größtenteils negativ. Zusammenfassend wird die Aktie von Optical Cable daher bezogen auf die Anlegerstimmung als "schlecht" angemessen bewertet.