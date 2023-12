Optical Cable Aktie: Keine Angst!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während 70 bis 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral gelten. Der RSI von Optical Cable liegt bei 43,33, was zu einer Einstufung als "neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 42,95 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "neutral".

Im fundamentalen Bereich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Optical Cable aktuell bei 75,19, was 63 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Kommunikationsausrüstung) von 46 liegt. Dies deutet auf eine Überbewertung der Aktie hin, weshalb Optical Cable auf dieser Stufe eine "schlecht"-Bewertung erhält.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Optical Cable ist insgesamt neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen ergab, dass in den Diskussionen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende beträgt die aktuelle Dividendenrendite für Optical Cable 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie liegt. Aus diesem Grund erhält Optical Cable eine "neutral"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.