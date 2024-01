Optical Cable Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Die Stimmung am Markt für Optical Cable Aktien ist überwiegend negativ, wie unsere Analysten anhand von Kommentaren auf sozialen Plattformen festgestellt haben. In den letzten zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen von Nutzern der sozialen Medien rund um Optical Cable diskutiert. Aus diesem Grund wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

Die Dividendenpolitik von Optical Cable erhält von unseren Analysten ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 0 liegt, was eine negative Differenz von -11546,48 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" bedeutet.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Optical Cable mit einem Wert von 75,19 deutlich höher als das Branchenmittel, was auf eine Überbewertung hindeutet. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die Relative Strength Index (RSI) Werte für Optical Cable neutral sind, da sie weder überkauft noch -verkauft sind. Sowohl der 7-Tage RSI Wert von 62,5 als auch der RSI25 Wert von 46 führen zu einer Gesamteinstufung als "Neutral".