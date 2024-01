OptiBiotix Health Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Weitere Suchergebnisse zu "Dover":

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Optibiotix Health beträgt aktuell 8,82 und liegt damit 97 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Biotechnologie. Dies zeigt, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie derzeit mit einem Wert von 14,29 überverkauft ist. Daher wird auch für dieses Signal die Einstufung "Gut" vergeben. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 47, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einstufung auf Basis des RSI.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" erzielt Optibiotix Health eine Rendite von 47,37 Prozent, was mehr als 62 Prozent über dem Sektordurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche, die auf eine mittlere Rendite von -13,91 Prozent in den letzten 12 Monaten kommt, liegt die Rendite von Optibiotix Health mit 61,28 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Optibiotix Health zeigt sich neutral, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab und sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um die Aktie beschäftigt hat. Insgesamt ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Bewertung.