Optex Aktie: Ein wahrer Champion!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Optex als neutral eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Optex-Aktie beträgt 71,76, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert bei 35,82 liegt und daher eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich daraus das Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Optex diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Optex, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Optex-Aktie ein Durchschnitt von 3,76 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 5,63 USD, was einem Unterschied von +49,73 Prozent entspricht, und daher vergeben wir eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt wurden im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (4,65 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+21,08 Prozent), sodass die Optex-Aktie auch für diesen ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt erhält Optex also für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende hat Optex derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt (16,95%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche beträgt -16, weshalb die Optex-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.