Optex Aktie: Das ist die Höhe!

Die Aktie von Optex wurde kürzlich einer technischen Analyse unterzogen, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Dabei wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über verschiedene Zeiträume betrachtet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Optex-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 3,73 USD, während der letzte Schlusskurs bei 6,52 USD liegt, was einem Unterschied von +74,8 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Berechnung wurde die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergab ein positives Rating für die Optex-Aktie.

Des Weiteren wurde der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, der das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen bestimmten Zeitraum misst. Der RSI für die Optex-Aktie liegt aktuell bei 27,62, was auf eine Überverkaufssituation hinweist. Auch bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 22, was weiterhin als überverkauft gilt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einstufung auf Basis des RSI.

Zusätzlich wurde das Anleger-Sentiment untersucht, das auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien basiert. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Optex diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Abschließend wurde auch der weiche Faktor des Sentiments und Buzz betrachtet, der die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz einschließt. Dabei zeigte sich, dass die Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung für die Aktie von Optex weitgehend neutral waren, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral"-Wert führt.