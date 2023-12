Optex Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Sika":

In der Internet-Kommunikation lassen sich starke positive oder negative Ausschläge mithilfe unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung für Optex hat sich in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert, weshalb wir der Aktie eine "Neutral"-Bewertung geben. Unsere Programme haben in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität in Bezug auf Optex gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Daher bekommt die Aktie von uns eine "Gut"-Bewertung und wird insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist die Anleger-Stimmung bei Optex insgesamt besonders positiv. Dies zeigen die Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Die Diskussionen der letzten Tage haben insbesondere positive Themen in den Mittelpunkt gestellt, was zu der Gesamteinschätzung "Gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Luft- und Raumfahrt und Verteidigung) ist Optex aus unserer Sicht unterbewertet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,8 wird die Aktie gehandelt, was einem Abstand von 46 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 31,1 entspricht. Auf fundamentaler Basis empfehlen wir daher die Aktie als "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass die Optex mit einem Kurs von 6,16 USD inzwischen +44,94 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +69,7 Prozent beläuft. Somit schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Gut" ein.