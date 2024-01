Opter AB Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Opter als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie für verschiedene Zeiträume und ordnet diesen dann eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Opter-Aktie ergibt sich ein Wert von 38,46 für den RSI7 (sieben Tage) und 43,75 für den RSI25 (25 Tage), was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Opter-Aktie haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird dieses Kriterium ebenfalls als "Neutral" bewertet, da keine signifikanten Unterschiede in der Diskussion oder Stimmung festgestellt wurden.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Opter-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 66,81 SEK. Der letzte Schlusskurs von 72,5 SEK weicht um +8,52 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (67,94 SEK) liegt über dem letzten Schlusskurs (+6,71 Prozent), was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger haben sich weder über positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Opter unterhalten, weshalb auch hier eine "Neutral"-Einschätzung vorliegt.