Opter AB Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Das Anleger-Sentiment für die Opter-Aktie bleibt neutral, basierend auf den Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien in den letzten zwei Wochen. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Somit bekommt Opter auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt, dass die Opter-Aktie sowohl im längerfristigen Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch im kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt positive Abweichungen aufweist. Der längerfristige Durchschnitt beträgt 69,19 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 85 SEK liegt, was einer Abweichung von +22,85 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 73,71 SEK und einer Abweichung von +15,32 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt. Somit erhält die Opter-Aktie in beiden Fällen eine "Gut"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung für Opter in den vergangenen Wochen trotzdem neutral geblieben ist, und es keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gab. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Zur Beurteilung, ob die Opter-Aktie überkauft oder überverkauft ist, ziehen wir den Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis heran. Der RSI7 liegt bei 7,41 Punkten, was darauf hindeutet, dass Opter überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 liegt bei 32,84, was bedeutet, dass Opter weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Zusammen erhält das Opter-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.