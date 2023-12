Opt-Sciences Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Opt-sciences Analyse: Aktivität im Netz und Anleger-Sentiment neutral

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Opt-sciences wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei ergab sich eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Wertung hin. Insgesamt wird Opt-sciences in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

Die Relative Stärke des Wertpapiers wurde anhand des Relative Strength Index (RSI) analysiert. Der 7-Tage-RSI liegt bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Opt-sciences-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Hingegen zeigt der RSI25 einen Wert von 0, was darauf hindeutet, dass Opt-sciences überverkauft ist und demnach als "Gut" eingestuft wird. Somit erhält Opt-sciences eine "Gut"-Bewertung in diesem Punkt der Analyse.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dementsprechend wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Zusammengefasst ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Opt-sciences von 20,01 USD aktuell +0,05 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Hingegen zeigt sich auf Basis der vergangenen 200 Tage eine Distanz zum GD200 von -9,17 Prozent, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung aus charttechnischer Sicht führt.