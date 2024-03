Opple Lighting Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Der Aktienkurs von Opple Lighting hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,44 Prozent verzeichnet. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Haushaltsprodukte"-Branche im Durchschnitt um -21,46 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +14,02 Prozent für Opple Lighting entspricht. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -22,98 Prozent im letzten Jahr, wobei Opple Lighting 15,55 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien geben ein gemischtes Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Opple Lighting wider. In den vergangenen zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen vorwiegend negative Themen angesprochen wurden. Infolgedessen wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft, da die Anlegerstimmung als angemessen bewertet wird.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Opple Lighting-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 18,81 CNH. Der letzte Schlusskurs von 16,32 CNH weicht somit um -13,24 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (16,26 CNH) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,37 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Opple Lighting-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Opple Lighting festgestellt werden, weshalb die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz hat in den letzten Wochen abgenommen, was dazu führt, dass Opple Lighting in dieser Hinsicht ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält.