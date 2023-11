Opple Lighting Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Die technische Analyse der Opple Lighting-Aktie zeigt derzeit gemischte Signale. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft bei 19,7 CNH, was einem Abstand von -5,28 Prozent zum aktuellen Aktienkurs von 18,66 CNH entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 19,91 CNH, was einem Abstand von -6,28 Prozent und ebenfalls einem "Schlecht"-Signal entspricht. Insgesamt ergibt sich also eine negative Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls gemischte Ergebnisse. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf dieser Grundlage.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Opple Lighting liegt der RSI7 bei 67,54 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 58,73, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen ebenfalls neutral. Die Aktie wird daher auch hier mit "Neutral" bewertet. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.