Oppenheimer Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem er die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation setzt. In diesem Sinne wird Oppenheimer anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 40,97 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Oppenheimer-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25-Wert von 37,97 zeigt auch, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Oppenheimer also eine "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

Bei der technischen Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs von Oppenheimer derzeit 38,47 USD, während die Aktie selbst bei 41,22 USD gehandelt wird. Dies führt zu einer positiven Bewertung von +7,15 Prozent in Bezug auf den GD200 und einer Bewertung von +7,37 Prozent in Bezug auf den GD50 für die vergangenen 50 Tage, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie von Oppenheimer wird auch eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Die Anzahl der Beiträge sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein mittelgutes langfristiges Bild über die Stimmungslage, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen zeigt. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils neutral. Die Anzahl der positiven und negativen Diskussionen war gleich und führte zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment in Bezug auf die Aktie von Oppenheimer.