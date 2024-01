Oppenheimer Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Oppenheimer wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 61,46 Punkten, was darauf hindeutet, dass Oppenheimer weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 43,27, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein gemischtes Bild für Oppenheimer. Die Stimmungslage der Anleger hat sich im letzten Monat eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Jedoch wurde das Unternehmen mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Oppenheimer-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Im Branchenvergleich hat die Oppenheimer-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 3,4 Prozent erzielt, was jedoch 7,24 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 18,7 Prozent, womit Oppenheimer aktuell 15,31 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Schlecht" in diesem Bereich.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Oppenheimer-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +5,87 Prozent aufweist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt eine Abweichung von +4,03 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.