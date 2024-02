Oppenheimer Aktie: Was geht denn hier ab?

Der Aktienkurs von Oppenheimer hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 3,4 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor eine Unterperformance von 151534,2 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kapitalmärkte" beträgt 407622,73 Prozent, wobei Oppenheimer aktuell 407619,34 Prozent unter diesem Wert liegt. Dies führt zu einer Gesamteinstufung der Aktie als "Schlecht" auf dieser Stufe.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs von Oppenheimer bei 37,67 USD, was einer Abweichung von -5,33 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Im Vergleich dazu beträgt die Abweichung zum gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage -2,49 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Oppenheimer zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität im Netz, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Oppenheimer war in den vergangenen Tagen größtenteils neutral, mit vereinzelten positiven Diskussionen in den letzten ein, zwei Tagen. Dies führt zu einer Gesamteinstufung des Anleger-Sentiments als "Gut".